L'UEFA place un Diable Rouge dans son équipe type du premier tour

Belle récompense pour nos Diables Rouges: un de nos joueurs figure dans l'équipe type du premier tour de l'Euro 2020.Mais ce ne sont ni De Bruyne, ni Lukaku qui ont obtenu cet honneur: l'UEFA a sélectionné Thomas Meunier.

Le défenseur est monté au jeu contre la Russie pour remplacer Castagne, terminant le match avec un but et une passe décisive. Il n'a plus quitté le onze depuis. Reste à espérer que des Belges seront aussi dans l'équipe type en fin de tournoi, avec si possible un trophée collectif à la clé.

L'équipe type du premier tour: Donnarumma (Italie), Dumfries (Pays-Bas), Laporte (Espagne), Meunier (Belgique), Yarmolenko (Ukraine), Wijnaldum (Pays-Bas), Shaqiri (Suisse), Forsberg (Suède), Schick (République tchèque), Ronaldo (Portugal), Depay (Pays-Bas).