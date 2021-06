Tour de France: Alaphilippe, Pogacar, Froome et les autres

Alaphilippe, Pogacar, Froome et les autres... Autant de coureurs qui interrogent sur leurs capacités à être aux avant-postes sur le Tour de France, qui débute samedi à Brest:

. La drôle d'espérance française

La première chance française n'en est peut-être pas une... Tout dépend du réel objectif de Julian Alaphilippe, qui évoque surtout son désir de gagner (une ou plusieurs étapes) et élude sur ses ambitions de classement général, en coureur d'instinct qui répugne à calculer et à compter ses coups de pédale.

"Avec l'arrivée de mon petit bébé, je suis sur un petit nuage", a souri le nouveau papa devant les spectateurs brestois. "Je vais avoir à coeur de faire le show, d'attaquer comme le public aime bien".

L'interminable attente d'un vainqueur français, depuis Bernard Hinault version 1985, aiguise l'impatience. Les 58 kilomètres de contre-la-montre, sans doute rédhibitoires pour David Gaudu successeur de Thibaut Pinot, placent +Alaf+ en première ligne, surtout après son probant Tour de Suisse. Même si son équipe Deceuninck, qui a choisi d'intégrer le "revenant" Mark Cavendish pour les sprints, axe son groupe sur les succès d'étapes.

. Un, deux ou plusieurs favoris ?

"D'abord les deux premiers de l'année dernière (Pogacar et Roglic)", répond le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Et l'équipe Ineos", la formation numéro un du peloton, qui a pour caractéristique de compter plusieurs têtes (Geraint Thomas, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Richie Porte).

Mais c'est bien Tadej Pogacar qui porte le dossard numéro un, attribué au tenant du titre. Le jeune Slovène, 22 ans, refuse de dégager une hiérarchie dans l'opposition qu'il va affronter au long des trois semaines de course. "On le saura rapidement", préfère-t-il répondre.

Pogacar, dont l'équipe UAE a été renforcée à l'intersaison, affirme se sentir "plutôt décontracté": "Je sais que le challenge sera plus difficile encore cette année mais je ne me vois pas comme un leader qui doit diriger l’équipe et donner les ordres. J’ai la chance de pouvoir compter sur des coéquipiers bien plus expérimentés, comme Rui Costa et Rafal Majka. Je ne suis pas aux commandes."

. Les grimpeurs frustrés

Laval et Saint-Emilion, les villes des deux contre-la-montre au programme, hantent les grimpeurs du Tour qui s'attendent à perdre beaucoup de temps en 58 kilomètres et laissent poindre une forme de frustration.

Les optimistes pensent, en revanche, que la situation du premier chrono, dès mercredi prochain, peut ouvrir la course. "Il y aura même peut-être déjà avant des perdants. Le contre-la-montre va creuser des écarts et on peut se retrouver avec une course débridée", envisage Cédric Vasseur, le manager de Cofidis.

Pour l'heure, force est de constater que le tracé général du parcours, la perspective des JO de Tokyo, dans les jours suivants l'arrivée le 18 juillet, et le poids d'une victoire d'étape ont incité nombre de grimpeurs à négliger le classement général.

Le Britannique Simon Yates, le Colombien Nairo Quintana ("je ne vais pas me battre pour le général", a-t-il confirmé jeudi à l'AFP), le Danois Jakob Fuglsang, le Français Guillaume Martin et quelques autres se tiennent prêts à prendre la fameuse échappée, un enjeu très couru dans la première partie des étapes.

. Le cas Froome

"C'est un honneur d'être de retour ici", a réagi le quadruple vainqueur du Tour, jeudi soir, lors de la présentation des équipes. "Depuis ma chute, je ne rêve que de ces moments."

Deux ans après son grave accident en marge du Dauphiné, le Britannique revient dans la plus grande course du monde. Mais il a changé de maillot et de rôle à l'âge de 36 ans. Passé d'Ineos à Israël SN, il est (re)devenu un équipier, faute de pouvoir rivaliser avec les meilleurs après sa longue convalescence.

"Il n'est plus le coureur ailé qu'on a pu connaître, il a été grièvement blessé, une fracture ouverte du fémur, une fracture de la hanche...", rappelle Christian Prudhomme. "On a entendu les spécialistes dire qu'il ne referait plus de sport. Et là, même s'il est loin des meilleurs, il est redevenu un athlète de très haut niveau".

Par coïncidence, Froome retrouve treize ans plus tard la ville-départ de son premier Tour de France. Hormis Paris, Brest est la ville qui a le plus souvent accueilli le Grand départ, quatre fois depuis 1952.