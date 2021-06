Wimbledon: le rêve d'une finale Djokovic-Federer

Un an après une annulation pour cause de covid, c'est un rêve qu'a offert vendredi le tirage au sort de Wimbledon: celui d'une finale entre Roger Federer qui vise son 21e titre majeur et Novak Djokovic qui espère égaler le record actuel de 20.

Chez les dames, le duel attendu entre Serena Williams, toujours en quête à 39 ans d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, et la N.1 mondiale Ashleigh Barty ne peut survenir qu'en demi-finales.

A bientôt 40 ans, Federer débutera son parcours vers un 9e sacre dans son jardin londonien face au Français Adrian Mannarino (42e mondial) qui n'a jamais dépassé les 8es de finale en neuf participations au tableau principal.

Le grand favori Novak Djokovic a lui hérité pour commencer du Britannique Jack Draper (250e et invité).

Federer et Djokovic ne peuvent se rencontrer qu'en finale, pour un éventuel remake de la finale 2019 où le Serbe avait sauvé deux balles de match avant de s'imposer.

Pour cela, le Suisse devrait avoir sur sa route en quarts Daniil Medvedev (2e), qui joue vendredi les demi-finales sur le gazon de Majorque, puis en demies Alexander Zverev (6e) ou Matteo Berrettini (9e), vainqueur du Queen's dimanche dernier.

- Revanche Djokovic-Tsitsipas -

De son côté, le N.1 mondial qui tente d'égaler le record de Majeurs (20) codétenu par Federer et Rafael Nadal (absent) pourrait affronter Andrey Rublev (7e) ou Jannik Sinner (23e) en quarts. Puis en demies ce serait Stefanos Tsitsipas (4e) pour une revanche de la superbe finale de Roland-Garros il y a deux semaines où Djokovic avait remonté deux sets pour s'imposer et devenir le seul joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre titres du Grand Chelem.

Bénéficiaire d'un invitation, le héros local Andy Murray (119e), lauréat en 2013 et 2016, affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (28e) pour débuter.

Côté Français, le premier tour sera difficile également pour Ugo Humbert (25e), vainqueur sur le gazon de Halle et qui affrontera pour commencer le fantasque australien Nick Kyrgios (61e).

Et si Richard Gasquet (55e) passe le 1er tour face à Yuichi Sugita (110e), il devrait tomber sur Federer au 2e, lui qui avait perdu au 2e tour de Roland-Garros face à Nadal.

- Halep forfait -

Dans le tableau féminin, privé des N.2 et 3 mondiales Naomi Osaka et Simona Halep, la Roumaine ayant annoncé son forfait sur blessure quelques minutes avant le tirage au sort, Ashleigh Barty et Serena Williams ont hérité d'un premier tour à leur portée.

L'Australienne, N.1 mondiale qui reste sur un 8e de finale en 2019, sera opposée à l'Espagnole Carla Suarez (138e) qui fait ses adieux à Wimbledon après avoir souffert d'un cancer.

L'Américaine (8e), toujours en quête à 39 ans d'un 24e titre majeur pour égaler le record de Margaret Court, débutera son tournoi face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (100e) battue au premier tour en 2019 et dont le meilleur résultat sur le gazon londonien est un 8e de finale en 2018.

Barty et Serena Williams pourraient se retrouver en demi-finales du haut du tableau, tandis que dans le bas, la N.4 mondiale et tête de série N.2 Aryna Sabalenka débutera contre une qualifiée pour éventuellement affronter Sofia Kenin (6e) ou Karolina Pliskova (10e) en demies.

Le tirage a été rude pour les Françaises: Fiona Ferro (49e) affrontera pour commencer l'Espagnole Garbine Muguruza (13e et lauréate en 2017), Alizé Cornet (56e) jouera contre la Canadienne Bianca Andreescu (7e et lauréate de l'US Open 2019 mais qui n'a plus joué à Wimbledon depuis son élimination au 1er tour en 2017), Kristina Mladenovic (59e) défiera la Kazakhe Elena Rybakina (21e mais dont c'est la première participation à Wimbledon) et Caroline Garcia (77e) sera opposée à l'Américaine Jessica Pegula (25e mais qui reste sur une défaite au 1er tour en 2019 pour son unique participation au tournoi).