Des dizaines de fans infectés pendant le match entre la Finlande et la Belgique

Le variant delta du coronavirus a déjà été identifié chez neuf spectateurs qui étaient présents lors du match de la deuxième journée du groupe B de l'Euro à Copenhague entre le Danemark et la Belgique jeudi dernier, rapportent les autorités danoises. Les autorités finlandaises font, quant à elles, part de la contamination au coronavirus d'au moins 86 supporters présents à Saint-Pétersbourg pour Finlande-Belgique.

Les autorités demandent aux spectateurs assis dans les tribunes C ou D lors du match entre le Danemark et la Belgique, et qui n'ont pas été testés par la suite, de se soumettre à un test PCR.

Les Diables rouges ont remporté le match face au Danemark sur le score de 1-2. Lors du match de groupe entre le Danemark et la Russie à Copenhague, 16 personnes ont été testées positives au coronavirus, dont quatre pour le variant delta. Tous les spectateurs qui étaient assis dans la tribune B, derrière l'un ou l'autre des buts, lors de ce match du lundi doivent passer un test PCR. Neuf personnes ont aussi été contaminés par ce virus lors du duel entre Danois et Belges.

Dans le groupe B toujours, plusieurs supporters de la Finlande ont été testés positifs au coronavirus à leur retour de Russie après le match contre la Belgique dans la phase des groupes à l'Euro 2020. Les médias finlandais ont rapporté jeudi que 86 personnes avaient été testées positives au coronavirus jusqu'à présent. Des centaines de Finlandais s'étaient rendus en Russie pour suivre le match (victoire 0-2 de la Belgique). "Je pense que c’est lié aux cris et aux acclamations lors d’un tel match. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d’émotions. Si vous voulez parler, vous devez monter la voix ou vous criez s’il y a un but. Et ce sont des moments où il y a potentiellement beaucoup de virus qui peut se propager. Lorsque nous parlons fort, lorsque nous crions, nous produisons beaucoup de gouttelettes, des petites gouttelettes ou de grosses gouttelettes", explique Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Au moins 9 cas de Covid sont détectés parmi les Belges présents dans le stade, les tribunes C et D sont particulièrement touchées. Le Premier ministre demande donc aux supporters des Diables Rouges qui veulent se rendre à Séville ce dimanche de faire preuve de la plus grande vigilance. "Je resterai encore prudent car nous avons constaté que sur la base d’un certain nombre de matchs qui ont eu lieu, il y a eu des infections supplémentaires", a déclaré le Premier ministre, Alexander De Croo.

A Séville, les autorités espagnoles autorisent 12.000 personnes dans le stade, parmi elles, 1000 supporters belges. La grande majorité y restera moins de 48h de dimanche à lundi.