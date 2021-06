Coups de pied gratuits et gueule de bois: deux histoires légendaires sur l'équipe portugaise

Ce soir, la Belgique affronte le Portugal en huitième de finale de l'Euro 2020. Une affiche qui fait rêver et qui tiendra toute la Belgique en haleine. Mais comme chaque fois, il y a des choses que l'on ne sait pas sur notre adversaire. La preuve en audio !

Comme pour chaque match des Diables Rouges, l'équipe de D'où ça Sport vous offre un épisode hors série ce dimanche. Dans le viseur d'Alexandre Braeckman et Amaury Detroz, le Portugal, l'adversaire du soir pour notre équipe nationale en huitième de finale de l'Euro 2020. L'occasion de découvrir trois histoires incroyables qui ont émaillé cette équipe.

Mais avant tout cela, sachez que statistiquement, les Portugais se sont imposés 6 fois contre nous, contre 5 victoires belges et 7 partages. Nous avons concédé 22 buts contre le Portugal, pour 21 buts marqués. Bref, ça se tient !

Pétage de plomb

Dans ce groupe portugais se trouve un défenseur mythique et connu de tous en Europe: Pepe. Le défenseur central de 38 ans est considéré comme l'un des plus rugueux d'Europe et a en plus de cela fait le buzz il y a des années avec une scène proprement hallucinante.

Sous contrat au Real Madrid, Pepe affrontait alors Getafe en 2009. Pas de bol pour le Portugais, il va commettre une faute sur Javier Casquero dans la surface et un penalty va alors être accordé. Sans réfléchir, visiblement, Pepe va alors péter un plomb. Il va alors frapper son adversaire à deux reprises alors qu'il est au sol. Il va ensuite lui donner un coup de genou dans le dos et lui tirer les cheveux.

Lorsque deux joueurs de Getafe sont intervenus, Pepe les a salué à coup de gifles. Il a finalement pris dix matchs de suspension.

Gueule de bois

L'autre grande histoire racontée dans cet épisode concerne la finale de l'Euro 2016, remportée contre la France. Cristiano Ronaldo, blessé en début de match, va soutenir ses équipiers dans des images devenues iconiques dans le monde du football.

Mais ce qu'il s'est passé après la finale est un petit peu moins connu. Il a en effet affirmé avoir tellement pleuré qu'il souffrait de déshydratation. Il a même ressenti quelques vertiges. Peu friand de l'alcool, Ronaldo va accepter de prendre un petit verre de champagne... et le regretter dans la foulée, puisqu'il est alors entré dans une phase différente: celle que l'on traverse quand nous sommes totalement bourrés.

L'épisode raconte enfin la montée d'un jeune volontaire sur la pelouse en demi-finale, sans que personne ne le calcule... sauf Ronaldo. A découvrir dans D'où ça Sport !