Drame à Marseille: deux individus tirent sur des joueurs de foot et font un mort et un blessé

Un homme a été tué et un autre grièvement blessé par balle vendredi soir au cours d'un tournoi de football dans une cité de Marseille, a indiqué à l'AFP la préfecture de police confirmant une information du quotidien La Provence.



Une voiture est arrivée au stade La Martine dans le 15e arrondissement de Marseille et ses occupants ont tiré sur deux joueurs de football qui participaient à un tournoi inter-quartiers, la HCup.



L'un est décédé et l'autre se trouve dans un état "très grave", a indiqué la même source. Une dispositif de soutien psychologique devait être mis en place pour les spectateurs qui ont assisté à la scène. Le sous-préfet doit se rendre sur place. La police judiciaire a été chargée de l'enquête.