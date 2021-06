La Belgique qualifiée pour la Coupe d'Europe de basket 3x3 messieurs

(Belga) L'équipe nationale masculine belge s'est qualifiée pour la Coupe d'Europe de basket 3x3 vendredi, lors du tournoi qualificatif joué à Tel-Aviv, en Israël.

En phase de groupe, la Belgique, représentée par Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort et Rafael Bogaerts, a battu l'Azerbaïdjan 18-9 et perdu contre l'Allemagne 11-12. Les Belges ont aussi vu Andorre, qui devait être leur deuxième adversaire, déclarer forfait. Deuxièmes du groupe D, les Belges ont alors rencontré la Suisse, première du groupe C, dans un match couperet: le vainqueur était qualifiée pour la Coupe d'Europe, le perdant éliminé. Le trio belge a réussi à émerger 11-22, décrochant un ticket pour la Coupe d'Europe, organisée du 10 au 12 septembre à Paris. Avant cela, la Belgique disputera les Jeux Olympiques grâce à la victoire de Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Marien et Rafael Bogaerts dans le tournoi qualificatif de Debrecen, en Hongrie. (Belga)