Diables Rouges: de quoi faut-il se méfier face au Portugal? La réponse de Roberto Martinez

Les Diables Rouges sont à un jour d'affronter le Portugal en huitièmes de finale de l'Euro, dimanche soir à Séville (21h). Après une phase de groupes rondement menée et ponctuée avec un bilan immaculé de neuf points sur neuf, l'équipe nationale va directement entrer dans le vif du sujet. "Le Portugal est une équipe qui est capable de tout faire très bien", a lancé Roberto Martinez vendredi en conférence de presse.



"S'ils veulent défendre en bloc, ils peuvent le faire à la perfection. Et s'ils veulent attaquer, c'est pareil", a détaillé l'Espagnol, dont l'équipe devra sûrement se montrer patiente sans renier ses fondamentaux. "Nous ne pouvons changer ce que nous sommes. Nous avons une équipe construite pour attaquer et marquer des goals. Mais nous avons maintenant l'expérience des grands tournois."

Contrairement à l'Euro 2016 et une victoire aisée contre la Hongrie (4-0), les Belges ont hérité directement d'un gros morceau dans la phase éliminatoire. Les Diables Rouges devront en effet écarter les champions en titre s'ils veulent continuer leur chemin. "Je pense que le premier goal de la partie conditionnera son visage. Nous n'avons pas de plan 'anti-Ronaldo'. Nous devons défendre en équipe", a ajouté Martinez. "Si vous vous concentrez sur lui, d'autres peuvent faire la différence."

Séville se trouve à moins de deux heures de la frontière portugaise. La Seleçao devrait donc compter sur davantage de fans que la Belgique dimanche au stade olympique. "Cela peut constituer un avantage pour eux, mais nous avons déjà joué à l'extérieur lors de cet Euro (au Danemark et en Russie, ndlr)", a lancé Martinez.

Quant aux deux jours de récupération de plus dont a bénéficié la Belgique, le Catalan estime que cela jouera un rôle minime. "Je pense que l'adrénaline joue aussi. Tous les joueurs seront prêts." Contre le Portugal, "une équipe très compétitive que la Belgique connait bien" selon Martinez, le sélectionneur veut que sa phalange profite. "Nous sommes meilleurs quand nous pouvons prendre du plaisir à jouer notre football. Je pense que nous devons aborder la rencontre de cette manière-là et nous appuyer sur nos trois premiers matches."

Si le Catalan n'a pas encore défini son onze de départ, il a confiance en toute son équipe. "Il est trop tôt pour parler d'une composition, il reste deux entraînements. Je ne peux pas encore vous dire si Eden Hazard sera titulaire ou pas. Je n'ai pas non plus mon trio défensif en tête. Ils sont tous en forme et j'ai confiance en eux", a ajouté Martinez. Comparé à 2018 et sa défaite aux portes de la finale du Mondial, Martinez estime que les siens ont appris à être plus rationnels. "Le groupe, doté d'une très grande expérience, est fin prêt. Nous avons le plus grand respect pour le Portugal, vainqueur de l'Euro et de la Ligue des Nations. Ils savent comment gagner des tournois et je m'attends à ce qu'ils montrent leur meilleur visage dimanche." Le sélectionneur, qui officiera pour la 60e fois sur le banc de la Belgique, a aussi évoqué les conditions de jeu. "La chaleur est comparable à celle du match contre la Finlande à Saint-Pétersbourg. Je ne la crains pas trop. Concernant la qualité de la pelouse, j'ai entendu dire qu'un gros travail a été effectué pour la rendre meilleure. Le terrain sera de toute façon identique pour les deux équipes." En cas de victoire, la Belgique jouera le 2 juillet à Munich (21h) contre le vainqueur du duel entre l'Italie et l'Autriche.