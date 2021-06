Diables Rouges: Roberto Martinez, l'hidalgo "made in" Belgique

Qui se cache derrière Roberto Martinez? Qui est cet hildalgo "So British", adopté par la Belgique, et qui a fait des Diables Rouges un équipe redoutée avant d'affronter le Portugal en huitièmes de l'Euro, dimanche à Séville? Le technicien combine une triple identité.



D'un point de vue football, le Catalan est-il Espagnol fan du "toque", Anglais pour son intensité, ou Belgo-idéaliste ? Sans doute un peu des trois.



Celui qui habite Waterloo, haut lieu d'un triomphe anglais sur Napoléon, présente un profil personnel mixte qui fait aussi sa richesse de coach.



Fan du "toque"



"Je suis l'un des pionniers du +toque+ (style de jeu espagnol fait de passes courtes et de possession) en Angleterre", affirmait fièrement la Catalan dans un entretien au quotidien espagnol El Pais, en 2014.



"Le Barça de Guardiola a aidé à convaincre le public anglais que ce type de jeu était le futur du football. Il a aidé à éduquer les supporters qui pensaient que pour arriver aux cages adverses, il fallait à tout prix passer le ballon au N.9. Aujourd'hui, tout est plus facile, car tout jeune entraîneur anglais cherche la possession", expliquait-il dans cet entretien en 2014.



En D2 avec Swansea, il avait notamment marqué les observateurs en s'intéressant aux stratégies utilisées dans le basket ou le rugby, ou encore en décidant de ne pas convoquer de gardien remplaçant pour avoir plus de possibilités dans ses changements de joueurs de champ.



"Je crois que, avant le Mondial, pas grand monde ne me connaissait en Espagne", a confié l'ancien entraîneur d'Everton (2013-2016) à Marca, le quotidien le plus vendu en Espagne, dans un entretien diffusé fin mai.



L'engagement anglais



"J'ai passé sept ans en Premier League, mais elle n'est pas tellement suivie (en Espagne). J'ai reçu énormément de signes d'affection de la part d'Espagnols qui ont vu la Belgique comme leur deuxième sélection (3e lors du Mondial-2018)".



"Lors de ma première saison à Everton, je pense avoir montré que l'on peut mêler la technique espagnole et l'engagement et le vitesse prônés en Angletterre."



Depuis son entrée en fonction à la tête des Diables Rouges en 2016, Martinez s'est fait un nom sur la scène internationale.



"Arrivé au bon endroit au bon moment", dira-t-il, il dispose il est vrai d'un vivier exceptionnel avec les Hazard, De Bruyne, Courtois et autre Lukaku.



En misant sur un 3-5-2 offensif, il a transformé l'identité des Diables Rouges jadis réputés pour leur réalisme froid. La Belgique est désormais une équipe joueuse.



Au moment de choisir un successeur à Marc Wilmots, les candidatures était nombreuses mais "on a directement eu un coup de foudre pour Roberto", rappelle le président de la Fédération belge Mehdi Bayat.



Le compromis à la belge



Le coup de foudre est réciproque. Roberto, son épouse écossaise Beth et leurs deux filles vivent à Waterloo, dont l'Espagnol est devenu citoyen d'honneur. "Nous nous plaisons énormément dans ce pays", affirme Beth, alors que Martinez (47 ans) est sous contrat avec la Belgique jusqu'au terme du Mondial-2022.



Le technicien espagnol façonné en Angleterre (à Swansea, Wigan puis Everton) possède l'avantage de... ne pas être Belge. Il peut ainsi être épargné par les polémiques linguistiques entre Flamands et Wallons qui ont souvent miné le travail de ses prédécesseurs.



"Roberto a de très bonnes relations avec les joueurs belges, sans tensions ni gros problèmes. C'est une combinaison vraiment réussie", affirme Beth.



"Il a la fierté et la créativité du Catalan (il est né dans la petite bourgade de Balaguer, NDLR) mais il est beaucoup plus ouvert au monde que nous", confiait récemment sa soeur Antonieta au quotidien La Dernière Heure.



"Il a voyagé aux quatre coins du monde". Avant d'atteindre le toit de l'Europe ?