Le régime alimentaire très strict de Cristiano Ronaldo décrit par le Diablotin Daouda Peeters: "Sans Coca-Cola, bien sûr"

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, l'espoir belge Daouda Peeters (22 ans) a accordé un entretien au quotidien Het Laatste Nieuws dans lequel il a notamment partagé les habitudes alimentaires de la star portugaise.

A 36 ans, CR7 reste très performant et n'arrête pas de battre des records durant cet Euro (voir plus bas). Ce n'est pas un secret, l'ancien joueur du Real Madrid a une hygiène de vie irréprochable .

Le Diablotin Daouda Peeters a dévoilé un de ses secrets. "Il mange toujours la même chose. Des brocolis, du poulet et du riz. Avec des litres d'eau, sans Coca-Cola bien sûr (ndlr: une référence "Coca-gate")", a déclaré le jeune milieu défensif.

"Cristiano veut toujours gagner et partout. Et même s'il ne me connaissait pas très bien à l'époque, il a quand même essayé de tirer le meilleur de moi", a ajouté Peeters, qui a davantage évolué avec l'équipe des jeunes à la Juventus. "C'est quelqu'un qui fait grandir les jeunes joueurs. Il vous encourage vraiment. Quand je me suis retrouvé dans le vestiaire avec lui, ça m'a impressionné: il a un physique parfait pour un footballeur. Et même si je suis assez musclé, ce jour-là je me suis dit que j'avais encore beaucoup de travail."

Ronaldo, buteur record

Cristiano Ronaldo au panthéon du football de sélections: personne n'a marqué plus de buts pour son pays que l'attaquant portugais, qui a égalé mercredi le record du monde de l'Iranien Ali Daei avec ses 108e et 109e buts, inscrits contre la France (2-2) à l'Euro.



Depuis ses débuts avec la Seleçao en 2003, Ronaldo a enchaîné les apparitions en équipe nationale (178 avec celle de mercredi), les parcours plus ou moins satisfaisants en phase finale, et les buts, toujours plus de buts, jusqu'à égaler la marque impressionnante de l'ancienne star de l'Iran, établie au tournant des années 2000.



Un moment historique célébré devant les gradins combles de la Puskas Arena de Budapest, où 60.000 personnes peuvent prendre place à chaque match dans le seul stade dépourvu de jauge sanitaire de cet Euro.



La superstar portugaise (36 ans), qui n'avait jamais marqué contre la France lors de ses six confrontations précédentes, a frappé deux fois, à chaque fois sur penalty (31e, 60e).



Cela a permis au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et cela fait de Ronaldo le meilleur buteur de cet Euro avec 5 buts après son doublé inaugural contre la Hongrie (3-0) puis son but lors de la défaite face à l'Allemagne (4-2).



Devant Platini



Beau joueur, Ali Daei avait prévenu qu'il serait "ravi" si Ronaldo battait son record car selon lui, le Portugais est l'"un des trois" grands footballeurs de l'histoire avec Lionel Messi et Diego Maradona.



"Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un seul but de battre le record de buts internationaux", a réagi Ali Daei sur Instagram. "Je suis honoré que Ronaldo soit le détenteur de cet accomplissement remarquable - c'est un grand champion et un humaniste attentionné qui inspire les gens et influe sur eux à travers le monde."



Pour établir son record, Daei avait notamment réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matches les plus prolifiques de l'histoire des qualifications à une Coupe du monde: 17-0 en 2000!



Ronaldo, lui, a souvent choisi les plus grands stades et les plus belles affiches pour faire trembler les filets, ce qui met encore plus en perspective son total de buts.



Et les records, les uns après les autres, continuent de tomber en sa faveur, dans une folle course en avant qu'il entretient depuis des années avec son plus grand rival et alter ego, l'Argentin Messi.



Vers un sixième Ballon d'Or?



Devenu le premier joueur à disputer cinq Euros différents, le gardien espagnol Iker Casillas ayant été retenu pour cinq tournois sans forcément jouer, Ronaldo a marqué à chacune de ces cinq éditions.



Et il a aussi décroché un autre record en début de tournoi: avec son doublé inaugural contre la Hongrie, déjà à Budapest, il est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire du tournoi (14 buts à ce jour), laissant derrière lui Michel Platini et ses 9 buts.



Le record atteint mercredi est un nouveau jalon dans la carrière internationale émaillée d'honneurs du Portugais, qui a notamment remporté l'Euro-2016 et la Ligue des nations 2019 avec la Seleçao.



En club aussi, "CR7" ne s'arrête jamais: il a encore été sacré meilleur buteur de Serie A cette saison (29 buts avec la Juventus) et reste également le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue des champions, la plus prestigieuse des coupes d'Europe de clubs (134 buts), qu'il a remportée à cinq reprises.