Rafael, un supporter portugais qui vit à Dinant, sera "heureux" après Belgique-Portugal: "Le vainqueur sera champion d’Europe"

Les Diables Rouges affrontent le Portugal ce soir (21h) en huitièmes de finale à l'Euro 2020. Un choc qui fera vivre des émotions fortes à de nombreux supporters des deux camps. Pour certains, comme Rafael, un Portugais qui vit en Belgique, faire un choix entre une des deux équipes est très compliqué voire impossible.

Deux des prétendants à la victoire finale s'affrontent ce dimanche à Séville. Un choc au sommet qui conduira inévitablement à l'élimination du Portugal ou de la Belgique.

Une affiche très spéciale pour Rafael. Cet habitant de Dinant, né au Portugal, espérait que ce rendez-vous arrive bien plus tard dans la compétition. Tailleur de pierre dans une carrière depuis 4 ans, il a très rapidement été passionné par le football. "Dès mes 5 ans, quand je suis arrivé en Belgique", précise-t-il. "J’ai joué à Yvoir, à l’UR Namur, à Dinant, à Anseremme,… dans quelques clubs de la région."

A 38 ans, ce supporter du Standard et de Porto dit se sentir "mal à l’aise" avant Belgique-Portugal. "Mon cœur est pour le Portugal, mais ça fait plus de 30 ans que je suis en Belgique et il y a toujours une grande ferveur pour ce pays. Dommage qu’un des deux va être éliminé en huitièmes."

L'ascenseur émotionnel

Mercredi dernier, Rafael a vécu "un très grand ascenseur émotionnel" lors du match de la Seleção contre la France. "Le Portugal a à un moment donné été éliminé quand la Hongrie menait 2-1 face à l’Allemagne. Après quand on voit qu’on tombe sur la Belgique, cela faisait une sensation très bizarre."

Pour lui, pas de doute, les Belges et les Portugais sont les 2 équipes favorites pour la victoire finale, avec la France, les Pays-Bas ou l’Italie. "Je vois bien les Belges remporter la compétition cette année", glisse-t-il. Et d'ajouter: "Belgique-Portugal sera un match surprise. Les Portugais ont un jeu qui peut surprendre. La Belgique est armée avec les retours de Witsel, De Bruyne et Hazard. C’est dur de définir ce qu’il va se passer dans cette rencontre."

Je vous avoue que j’ai pleuré

Au moment d'évoquer ses meilleurs souvenirs footballistiques, on retrouve un point commun: des duels face à la France. "Pour le Portugal, ça reste la finale remportée contre la France. Je vous avoue que j’ai pleuré et je suis parti travailler avec un petit verre dans le nez, je n’avais pas dormi ce soir-là", confie ce fan de Figo et Cristiano Ronaldo.

"Pour la Belgique, c’est aussi face à la France avec cette demi-finale perdue. Ce n’était pas mérité, la Belgique avait dominé 90 minutes. Il aura suffi d’une occasion pour les Français et cette tête d’Umtiti. Les Bleus n’avaient vraiment pas proposé un beau football. Je pense que les Belges auraient pu être champions du monde en 2018."

Deux magnifiques pays

Selon Rafael, les Diables Rouges peuvent être en confiance avant d'affronter le champion d'Europe en titre pour une raison: la présence de Kevin De Bruyne sur le terrain. "KDB me plaît énormément. Il est sur une autre planète. La Belgique peut être confiante en voyant le niveau actuel de son maestro. Pour moi, le vainqueur de ce dimanche sera champion d’Europe."

Il conclut: "Si le Portugal passe, je serai très heureux. C’est mon pays et je suis né là-bas. Si la Belgique passe, je serai à 200% derrière. Quoiqu’il arrive, je serai heureux. Je vais aller voir le match chez des amis. On va se faire un petit barbecue et se mettre dans l’ambiance. Je suis déjà à fond dans le match. Ce sont deux pays magnifiques."