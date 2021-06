Emily vit l'Euro 2020 au milieu des fans portugais: "Ils se réjouissent de jouer la Belgique" (vidéo)

Ce duel entre la Belgique et le Portugal intéresse des millions de fans. Emily Wergifosse en fait partie. D'origine liégeoise, elle vit aujourd'hui au Portugal, où les supporters sont prêts pour ce qui s'annonce comme un superbe duel.

Belgique-Portugal, c'est un choc qui va faire rêver l'Europe. Les Belges sont prêts, comme les Portugais, tant dans les effectifs que chez les supporters. Côté belge, Emily Wergifosse est plus impatiente que jamais. Âgée de 36 ans, cette liégeoise d'origine vit au Portugal depuis 9 mois, dans le centre du pays, à une bonne heure de Lisbonne, près de la côte. Si elle était prof de sport en Belgique, après avoir fait un travail photographique, Emily n'a pas pu continuer chez nous en raison de la crise sanitaire. Elle a alors pris la direction du Portugal pour travailler dans le digital et poursuit sa vie dans ce beau pays. Une opportunité en or.

Le match, elle ne le vivra pas seule. "J'irai le voir avec 2-3 amis au restaurant", nous raconte-t-elle. "Je vais essayer de me fondre dans la masse pour ne pas me faire lyncher par après. C'est assez petit où je suis, ça devrait aller", plaisante-t-elle ensuite. Il faut dire que les fans portugais sont d'humeur taquine. Surtout quand ils rencontrent des expatriés en plein tournoi de football. "Je me fais un peu chambrer en tant qu'expat, mais j'ai déjà vécu en Suisse, en Nouvelle-Zélande aussi. Je me suis habituée parce que c'est toujours très bon enfant et fait avec le sourire", nous confirme Emily.

Certains portugais sont à fond. Ils se réjouissent !

Des Portugais qui sont apparemment très heureux de vivre le duel face aux Belges. "Ils voient la Belgique comme une équipe redoutable et efficace. Souvent, quand je parle de la Belgique ici, ils citent Kevin De Bruyne. Lui, il leur fait un peu peur. Ce ne sera pas facile de nous battre, selon eux. Mais ils se réjouissent en fait, comme je le ferai si j'étais en Belgique parce que cela s'annonce intéressant et attractif", résume la Liégeoise. Le match semble tellement équilibré que peu de fans se mouillent aujourd'hui. "Il n'y a pas vraiment de pronostics avancés, mais comme tout le monde le dit, ce sera un beau match parce que le Portugal a aussi une bonne équipe".

Emily nous raconte ensuite qu'il y a quelques parallèles à faire entre les fans belges et portugais. "Certains fans portugais sont à fond. C'est un peu comme les Belges en fait, c'est un sport national ici. Les Portugais sont très patriotiques, cela se ressent assez fort et pas que dans le foot", commente-t-elle, alors qu'elle se prépare à une drôle d'ambiance en cas de victoire portugaise. "A mon avis ce sera la fête ! Quand j'ai vu le match contre la France, j'étais sur une terrasse. C'était bondé, je n'ai pas trouvé de place donc je n'ai vu que la première mi-temps avant de bouger. C'était très animé mais ça ressemble assez fort à ce qu'on voit en Belgique. Les gens hurlent, sautent des tables ,lancent les chaises... C'est très festif !".

Reste à espérer que la fête soit plus importance côté belge après un succès des Diables Rouges. Réponse demain sur le coup de 22h45, au mieux.