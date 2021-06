Thierry Neuville évite les pièges et reste en tête au Rallye du Kenya

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a conservé la tête du rallye du Kenya, sixième manche du championnat du monde WRC, samedi, malgré un violent orage qui a perturbé la dernière spéciale du jour.

Après avoir assuré l'essentiel lors de la première boucle samedi matin, Neuville est resté en tête à l'issue de la seconde boucle. Le Saint-Vithois signait respectivement le troisième et le quatrième temps dans les deux premières spéciales de l'après-midi. Dans la dernière spéciale du jour, il s'est contenté du sixième temps. Neuville a bien limité les dégâts alors qu'un violent orage s'est déclenché, tandis que son équipier estonien Ott Tänak a été obligé de s'arrêter en pleine spéciale pour nettoyer le pare-brise de sa Hyundai, son essuie-glace ne fonctionnait plus correctement, perdant une minute et demie sur le pilote belge.

Neuville compte 57 secondes d'avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota). Le Français Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat, est remonté de la septième à la troisième place, à 1:15 de Neuville. Tänak est quatrième à 2:21.2. Le Français Adrien Fourmaux et son co-pilote belge Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) se classent sixièmes à 2:51.4 de Neuville. "Je savais qu'Ogier partait douze minutes avant nous", a confié Neuville. "J'ai poussé pour ne pas perdre de temps. Je suis heureux d'être à l'arrivée."

Neuville termine la journée avec le scratch de la première spéciale du jour, l'ES 8. Ogier a remporté les trois suivantes puis Tänak s'est montré le plus rapide de l'ES 12 et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) de la dernière spéciale au programme. Le rallye du Kenya se termine dimanche avec cinq spéciales dont la powerstage.