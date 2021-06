Julian Alaphilippe, premier maillot jaune du Tour de France

Julian Alaphilippe déjà en tête ! Le champion du monde a gagné la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France, samedi, sur les hauteurs de Landerneau.

Le Français de l'équipe Deceuninck a battu de 8 secondes les autres puncheurs et les favoris du Tour au sommet de la Fosse-aux-Loups. L'Australien Michael Matthews a pris la deuxième place devant le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) qui a empoché 4 secondes de bonification.



Alaphilippe (29 ans), père de famille depuis quelques jours, a enlevé sa sixième étape du Tour de France depuis 2018. "J'avais à coeur de réussir, mais de là à le faire !", s'est exclamé le Français, qui est passé à l'attaque à 2.300 mètres de la ligne. "Dans le final, j'ai été pris dans une chute mais on a pu rentrer sans s'énerver. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension. J'ai donné le maximum sans me poser de question", a ajouté Alaphilippe. "Je suis trop content. C'est vraiment bien de donner des émotions à ceux qui suivent, c'est une victoire spéciale pour moi".



Deux grosses chutes se sont produites dans cette étape d'ouverture. La seconde, à moins de 8 kilomètres de l'arrivée, a concerné notamment le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve, qui a pu toutefois remonter sur le vélo après plusieurs minutes.

Des maxi-chutes



Pour sa première des quatre journées de course en Bretagne, le Tour a retrouvé son public, venu en nombre sur le bord des routes. Et aussi, par contre-coup, une part supplémentaire de risques puisqu'une spectatrice tenant une pancarte empiétant sur la chaussée a provoqué une maxi-chute à 45 kilomètres de l'arrivée.



L'Allemand Tony Martin, le premier à tomber, a entraîné dans sa chute d'autres coureurs, comme des dominos, sur la chaussée étroite et les bas-côtés. Entre autres, plusieurs de ses coéquipiers de la formation Jumbo, dont le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) est le chef de file.



Le champion de Belgique Wout van Aert a pu rentrer ensuite dans le peloton, tout comme le champion d'Italie Sonny Colbrelli et le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez. Dans cette étape de près de 200 kilomètres, le peloton a laissé moins de quatre minutes à l'échappée (Bonnamour, Pérez, Rodriguez, Schelling, Swift, D. van Poppel).



Ide Schelling, un jeune Néerlandais de 23 ans néophyte du Tour, s'est dégagé ensuite dans l'une des six côtes du jour, à 83 kilomètres de l'arrivée. Il s'est lancé dans un raid solitaire qui a pris fin à l'entrée des 30 derniers kilomètres et s'est adjugé le maillot à pois de meilleur grimpeur. Dimanche, la deuxième étape se conclut également en montée, à Mûr-de-Bretagne, au bout de 183,5 kilomètres.