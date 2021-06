Les joueurs espagnols organisent un apéro pour trois membres du staff (vidéo)

Vendredi, les joueurs de la sélection espagnole ont souhaité rendre hommage aux trois responsables du matériel de la "Roja" (Toni Guerra, Joaquin Retamosa et Guillermo Garaizabal). Ils leur ont installé une table avec une nappe blanche, des couverts, trois chaises, et ont organisé un petit apéritif amélioré en bord de la pelouse d'entraînement.

"Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Aujourd'hui (vendredi), on vous libère de l'entraînement, on va installer une table et des chaises, et on s'occupe de tout", a annoncé le capitaine Sergio Busquets devant toute l'équipe. "Reste tranquille, Joaquin, je ramasse les cônes. Elle était bonne, cette bière?", a plaisanté Cesar Azpilicueta dans une vidéo diffusée par la fédération espagnole. "Ca montre la grandeur de cette équipe", a salué Toni Guerra.