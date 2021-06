Euro 2020 - L'objectif des Pays-Bas est de "gagner le tournoi" affirme de Boer

(Belga) Les Pays-Bas, sortis de leur groupe avec trois victoires en trois matches, ont l'ambition de remporter l'Euro, assure leur sélectionneur Frank de Boer avant le 8e de finale contre la République tchèque dimanche à Budapest (18h00).

"Chacun a le droit de spéculer, mais nous notre objectif c'est de gagner le prochain match, contre la République tchèque", a déclaré le coach néerlandais. "Parler de ce qui pourrait se passer ensuite n'est pas le plus important, nous devons être concentrés sur le prochain match, c'est la seule chose à faire pour nous. Mais si on atteint les demi-finales ce sera un bon tournoi, mais notre objectif est d'arriver en finale et de la gagner. Là ce sera un grand succès. Nous avons la qualité pour le faire, mais tout doit bien s'enchaîner." Pour y arriver, Frank de Boer sait qu'il faudra franchir l'obstacle tchèque. "Les Tchèques savent ce qu'ils veulent. Ils sont forts pour mettre la pression très haut sur l'équipe adverse, ils l'ont montré pendant la phase de groupe. Ce sera un adversaire difficile à battre, et traditionnellement nous avons toujours des matches difficiles contre eux, donc il faudra lutter demain pour les battre", a encore souligné le tacticien néerlandais. En face de la sélection néerlandaise se trouvera un atout de taille pour la République tchèque en la personne de Patrick Schick, déjà auteur de trois buts dans cet Euro. "Son but du milieu du terrain est un but fantastique, probablement le plus beau du tournoi. C'est un but de classe mondiale. Mais on ne va pas défendre différemment contre lui que contre les autres attaquants. Nous avons de bons défenseurs, qui vont jouer contre lui avec beaucoup de respect", a conclu le coach des Oranje. (Belga)