Flanders International Team Challenge - La Belgique deuxième par équipes, Maellyse Brassart troisième du concours général

La Belgique a terminé deuxième du concours par équipes et Maellyse Brassart troisième du concours général, devant Nina Derwael, samedi, lors de la première journée du Flanders International Team Challenge, compétition de gymnastique organisée à Gand.

Lors du concours par équipes, l'équipe Belgique 1, composée de Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare), Lisa Vaelen (De Gympies Keerbergen) et Jutta Verkest (GymFlex) a terminé avec un total de 161,924 points. Seule la France a fait mieux avec 163.008 points. L'Italie a complété le podium (158,657 points). La Belgique 2, composée de Axelle Klinckaert (GymMAX vzw), Fien Enghels (Turnkring Geraardsbergen), Noémie Louon (Turnclub Varsenare), Charlotte Beydts (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw) et Kéziah Langendock (Gym Passion Herseaux), s'est classée quatrième avec 156,157 points. Au niveau individuel, Brassart est montée sur la troisième marche du podium avec 53,725 points. Elle a devancé Nina Derwael, quatrième avec 52,925 points. La victoire est revenue à la Française Mélanie De Jesus Dos Santos (55,000) devant sa compatriote Aline Friess (54,125). Derwael a dû se contenter du deuxième score des qualifications aux barres asysmétriques (13,900), après une mauvaise réception, devancée par De Jesus Dos Santos. Les finales par engins se disputeront dimanche. Outre Derwael aux barres asymétriques et au sol, on retrouvera Brassart et Enghels à la poutre ainsi que Verkest aux barres asymétriques et au sol.