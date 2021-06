Euro 2020 - "Les garçons sont de vrais combattants" souligne le sélectionneur danois

(Belga) Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, était évidemment ravi de la performance de ses joueurs, "de vrais combattants et je suis fier d'eux", alors qu'ils ont brillamment obtenu leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro samedi après leur victoire sur le pays de Galles (0-4).

"Tout n'a pas été parfait dans ce match mais on s'est amélioré au fil de la rencontre. On a été capable de bien se déplacer, de bien s'adapter. Les garçons sont de vrais combattants et je suis fier d'eux. Christian (Eriksen, victime d'un malaise cardiaque lors du premier match, ndlr) est toujours avec nous, j'aurais adoré qu'il soit là car ce stade était sa première maison après avoir quitté le Danemark à 16 ans (il a joué à l'Ajax Amsterdam de 2009 à 2013, ndlr). Il faut continuer à utiliser cette énergie, cette force qui nous porte pour le prochain match." Soudé comme jamais, le Danemark veut utiliser cette énergie pour poursuivre son parcours dans cet Euro. Mais Kasper Hjulmand reste calme et tempère l'enthousiasme ambiant. "On s'est préparé depuis longtemps, et le fait de bien jouer en préparation nous a donné confiance. On croit en notre équipe. Quand Christian (Eriksen) s'est effondré, tout a changé pour moi. On s'est retrouvé dans une situation totalement différente. Je suis très reconnaissant de tout le soutien qu'on a reçu car c'est ce dont on avait besoin après cet incident. Ça nous a donné des ailes. On croit en nos qualités, mais il ne faut pas penser à la victoire finale, on aura déjà un match très difficile samedi prochain en quarts de finale. Je ne peux pas promettre qu'on va gagner l'Euro, la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout." Sur le banc d'en face, Robert Page, le sélectionneur gallois, s'est montré "fier" de ses joueurs malgré l'élimination en huitième de finale. "Je ne pense pas que les joueurs méritent de quitter la compétition sur un tel score... Les garçons ont été excellents durant cet Euro, être arrivés jusque-là c'est super et je suis très fier de cela. On a un super groupe duquel on pourra tirer encore plus quand ils auront emmagasiné cette expérience de l'Euro. Nos jeunes joueurs vont beaucoup apprendre de cette compétition. Se qualifier pour l'Euro était déjà une belle performance, atteindre les huitièmes de finale est une superbe performance donc je veux féliciter les joueurs." Le Danemark jouera son quart de finale à Bakou, en Azerbaïdjan, le 3 juillet prochain (18h00). Son adversaire sera connu ce dimanche au terme du huitième de finale entre les Pays-Bas et la République tchèque. (Belga)