Euro 2020 - La jauge à Bucarest relevée à 50% pour France-Suisse

(Belga) La National Arena de Bucarest, avec une capacité relevée à 50%, pourra accueillir "environ 25.000" spectateurs lundi pour le huitième de finale de l'Euro France-Suisse, au lieu de 14.000 selon la jauge initiale, a-t-on appris samedi auprès de l'UEFA et des organisateurs locaux.

La jauge de ce stade a été doublée, passant de 25% à 50% avant le 8e des champions du monde lundi (21h00) face à la "Nati", ont précisé ces sources, et 22.000 tickets ont déjà été vendus. "Nous pouvons confirmer que la capacité de la National Arena de Bucarest a été augmentée jusqu'à environ 50%. La capacité disponible sera d'environ 25.000 places", a écrit l'UEFA dans un communiqué transmis à l'AFP. "Les places additionnelles ont été mises en vente sous conditions strictes, seulement à des gens entièrement vaccinés", a ajouté l'instance européenne. Entre 1.350 et 1.500 fans français étaient attendus pour cette rencontre selon les dernières estimations, alors que plusieurs supporters ont annulé ces derniers jours leur venue en raison des contraintes financières et logistiques. Le stade de Bucarest est l'un des premiers à augmenter sa jauge en cours d'Euro. Le gouvernement britannique a déjà promis que Wembley, à Londres, relèverait sa jauge à 60.000 spectateurs pour les demi-finales et la finale. L'hypothèse d'une nouvelle augmentation, à 72.000 spectateurs, est sur la table, selon une source proche des organisateurs. Lors des trois premiers matches organisés dans la capitale roumaine, l'affluence avait peiné à dépasser les 10.000 spectateurs. Les Bleus affrontent la Suisse lundi soir après avoir joué leurs deux derniers matches dans la seule enceinte remplie à 100%, la Puskas-Arena de Budapest. (Belga)