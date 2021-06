Euro 2020 - L'Italie se défait de l'Autriche au terme des prolongations (2-1) et va en quart

(Belga) Incapable de se défaire de l'Autriche dans le temps réglementaire (0-0) en huitième de finale de l'Euro samedi, l'Italie a dû batailler ferme pour obtenir sa qualification pour les quarts de finale (2-1). La Squadra a finalement trouvé la solution lors des prolongations grâce à des buts signés Chiesa (95e) et Pessina (105e). L'Autriche avait néanmoins réduit l'écart via Kalajdzic (114e). L'Italie affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre la Belgique et le Portugal.

Si l'Italie a mis d'emblée la pression sur l'Autriche, il a fallu attendre le premier quart d'heure pour voir la première réelle occasion. Elle est venue de l'extérieur du pied de Barella et il a fallu un arrêt réflexe du pied de Bachmann pour détourner la tentative. A la peine pour passer leur moitié de terrain, les Autrichiens ont néanmoins pu se créer une possibilité avec un long ballon à destination d'Arnautovic. L'attaquant du Shanghai Port a pu empêcher le retour de Bonucci mais sa tentative s'est envolée. Face à une équipe autrichienne regroupée, les Italiens ont tenté de trouver la faille à distance via Immobile. Mais l'attaquant de la Lazio a trouvé le poteau de Bachmann, resté sans réaction devant sa ligne de but. En seconde période, la philosophie de la rencontre restait sensiblement la même, avec une Italie dominatrice mais une Autriche vaillante. Du moins jusqu'à l'heure de jeu où l'Italie a commencé à montrer quelques signes de fragilité. D'abord sur un envoie de Sabitzer de peu à côté. Ensuite, via une tête d'Arnautovic qui a fini au fond des buts italiens mais était annulée par le VAR pour une position de hors-jeu. La crispation était palpable au fil des minutes et aucune des deux équipes n'a su trouver la faille à l'issue du temps réglementaire. Au début de la première prolongation, Chiesa, au second poteau, a parfaitement effacé son adversaire direct pour s'ouvrir un angle de tir et tromper le portier autrichien (1-0, 95e). Insigne n'était pas loin de doubler la mise en fin de première période des prolongations mais Bachmann est allé chercher le cuir qui prenait la direction de la lucarne. Finalement, c'est Pessina qui a doublé le score pour la Squadra. Son tir croisé n'a laissé aucune chance au gardien adverse (105e). Alors que l'on pensait l'Italie intouchable à ce moment-là de la partie, l'Autriche a relancé le suspense à la suite d'un but sur corner de Kalajdzic monté au jeu. Sa tête a surpris Donnarumma au premier poteau (2-1, 114e). Cela a finalement été sans conséquence pour les Italiens qui ont résisté jusqu'au bout. L'Italie jouera son quart de finale à Munich, en Allemagne, le 2 juillet prochain (21h00). Son adversaire sera connu ce dimanche au terme du huitième de finale entre la Belgique et le Portugal. Plus tôt dans la soirée samedi, le Danemark avait été la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. Les Danois ont battu le pays de Galles (0-4) et ils affronteront le 3 juillet prochain en quart de finale le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et la République tchèque. (Belga)