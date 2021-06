Jan Vertonghen: "Ce n'est pas Cristiano Ronaldo contre la Belgique ce dimanche"

Après le passage remarqué d'Axel Witsel à Benfica, Jan Vertonghen est arrivé dans la capitale portugaise au début de la saison dernière, devenant le deuxième Diable Rouge actuel à évoluer en Primeira Liga. Dimanche à Séville (21h), le huitième de finale de l'Euro contre le Portugal sera forcément particulier pour le défenseur de 34 ans.



La Belgique, première de son groupe, devra tout simplement battre le champion en titre pour continuer son parcours. Pour y parvenir, elle devra notamment contrôler un Cristiano Ronaldo en quête du record absolu de buts inscrits en sélection. Une réalisation porterait son total à 110, ce qui lui permettrait de dépasser l'Iranien Ali Daei. "Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du football portugais. Quand vous voyez un maillot de la Seleçao en ville, c'est presque toujours le sien. Mais dimanche, ce n'est pas Cristiano Ronaldo contre la Belgique mais bien le Portugal. Ils ont beaucoup d'autres joueurs très talentueux et je suis persuadé qu'ils seront tous prêts."

La Seleçao a déjà marqué la carrière internationale du gaucher de Saint-Nicolas, qui a récolté ses première et centième caps contre le Portugal. "Je ne me souviens pas vraiment de ce 100e match mais très bien du premier. C'est un souvenir fantastique contre une génération portugaise pleine de stars. J'ai joué milieu offensif", s'est remémoré Vertonghen. Le 2 juin 2007, la Belgique s'était inclinée 1-2. Le Diable Rouge le plus capé de l'histoire va défier le Portugal, pays où il évolue depuis un an sous les couleurs de Benfica. Vertonghen, longtemps actif à Tottenham, a quitté Londres pour Lisbonne l'été dernier. "J'espère vraiment gagner un trophée avec Benfica la saison prochaine. J'ai aussi hâte de jouer dans un Estadio da Luz plein car cela n'a pas su produire cette saison."