Soulagement pour le sélectionneur italien Roberto Mancini: "Le match contre l'Autriche réserverait beaucoup de pièges"

Roberto Mancini, le sélectionneur italien, a loué le travail de ses remplaçants lors de la victoire 2-1 après prolongations contre l'Autriche en 8es de finale de l'Euro samedi à Londres.



"On savait que c'était un match qui réserverait beaucoup de pièges, et j'avais même dit avant le match qu'il serait presque plus difficile que le quart, car l'Autriche est peut-être une équipe moins bonne (que la Belgique ou le Portugal, ndlr.), mais elle est extrêmement difficile à faire plier", a reconnu Mancini. "Si on avait marqué en première période, cela aurait donné un autre match. Mais on a dû puiser dans nos réserves. Les joueurs voulaient gagner à tout prix et les remplaçants nous ont apporté du sang neuf. Mais les joueurs qui sont rentrés ont été brillants et nous ont aidé à changer le cours du match."

En quarts de finale, c'est un gros morceau qui attend la Squadra Azzura avec le vainqueur du match entre la Belgique et le Portugal. "Quand on arrive aux quarts, c'est pas si simple de choisir. On aimerait éviter les deux, mais ce n'est pas possible."