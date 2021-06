Mercato: Anderlecht obtient le prêt d'un joueur de Manchester City (vidéo)

Le RSC Anderlecht a obtenu le prêt du jeune défenseur anglais Taylor Harwood-Bellis, 19 ans, en provenance de Manchester City, a annoncé le club bruxellois dimanche.



Harwood-Bellis, pur produit du centre de formation de Manchester City, avait été prêté à Blackburn en Championship, la D2 anglaise, durant six mois la saison dernière. Il avait joué 19 rencontres avec le club de Thomas Kaminski. Il a également déjà porté huit fois le maillot de l'équipe première de Manchester City dont une fois en Ligue des Champions. "Taylor est un jeune défenseur central qui preste déjà avec beaucoup de personnalité et de maturité", a précisé Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. "Sa formation à City, couplée à son expérience en Championship, font de lui un joueur calme au ballon, mais qui défend en même temps avec beaucoup d'agressivité et de fermeté."