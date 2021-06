Moto2 - Raul Fernandez s'impose à Assen, Barry Baltus 24e

(Belga) Le Belge Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé 24e ce dimanche du Grand Prix des Pays-Bas Moto2, à Assen. L'Espagnol Raul Fernandez (Kalex Red Bull KTM Ajo) s'est imposé.

Une semaine après avoir pris ses premiers points au Grand Prix d'Allemagne, le Liégeois Barry Baltus n'est pas parvenu à rééditer sa performance. Parti 27e, il n'a jamais pu quitter l'arrière du peloton et a terminé à la 24e place. Il s'agit de son plus mauvais résultat de la saison, lui qui a raté les quatre premières courses à cause d'une blessure. Parti en pole position, Raul Fernandez a transformé en course. Une victoire acquise non sans mal après un début de course raté qui l'a fait tomber au 9e rang. Remonté au fil des 24 tours, il s'est imposé devant son équipier, l'Australien Remy Gardner, et les deux pilotes MarcVDS Racing Team, l'Espagnol Augusto Fernandez et le Britannique Sam Lowes. Au championnat, Gardner reste leader avec 184 points, soit 31 de plus que son dauphin, Raul Fernandez. Le championnat va désormais s'offrir une trêve, la prochaine course, le Grand Prix de Styrie, à Spielberg, aura lieu le 8 août. (Belga)