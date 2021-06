MotoGP: Quartararo gagne aux Pays-Bas avant la trêve estivale

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté en solitaire le Grand Prix des Pays-Bas, 9e manche de la saison de MotoGP, à Assen dimanche et accru son avance en tête du championnat du monde avant la trêve estivale.



Deux Espagnols, son équipier Maverick Vinales et le champion en titre Joan Mir (Suzuki), l'accompagnent sur le podium, devant le second Français Johann Zarco (Ducati).