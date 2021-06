Mathieu van der Poel remporte la deuxième étape du Tour de France et prend le maillot jaune

Deuxième jour sur le Tour de France, première victoire: le Néerlandais Mathieu van der Poel a gagné la deuxième étape, dimanche, à l'arrivée en côte à Mûr-de-Bretagne, et a endossé le maillot jaune qui a toujours échappé à son grand-père Raymond Poulidor.

A 26 ans, van der Poel a réalisé des débuts fracassants: il a battu de 6 secondes les favoris slovènes du Tour, le tenant Tadej Pogacar et son dauphin de l'année passée Primoz Roglic. "J'ai pensé bien sûr à mon grand-père en franchissant la ligne", a réagi le Néerlandais, en pleurs, le visage entre les mains, en pensant à l'ancien champion français décédé en novembre 2019.



Pour s'emparer du maillot symbole du Tour, le Néerlandais de la formation Alpecin-Fenix a attaqué à deux reprises. La première fois pour s'adjuger les 8 secondes de bonification au sommet de la première montée de la côte de Ménéhiez, la montée de Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor). La seconde fois pour gagner l'étape.



Quadruple champion du monde de cyclo-cross, +VDP+ brille dans des disciplines différentes. Il excelle autant sur la route, en gagnant des classiques, qu'en VTT cross-country, la discipline dans laquelle il cherchera cet été à remporter la médaille d'or aux JO de Tokyo.



Au lendemain des grosses chutes du premier jour, l'échappée du jour (Pérez, Theuns, Clarke, Koch, Schelling, Cabot) a été lancée dans la première demi-heure de course. Entre soleil et averse, le Belge Edward Theuns et le Français Jérémy Cabot ont poursuivi l'aventure dans les 70 derniers kilomètres mais le peloton est revenu avant la première ascension de Mûr-de-Bretagne, à l'entrée des 20 derniers kilomètres.



Au classement général provisoire, van der Poel compte 8 secondes d'avance sur le précédent porteur du maillot jaune, Julian Alaphilippe, 5e de l'étape. Pogacar, 3e, pointe à 13 secondes devant Roglic, 4e à 14 secondes. Lundi, les sprinteurs trouvent pour la première fois un terrain à leur avantage. La troisième étape, longue de 182,9 kilomètres, relie Lorient et Pontivy (Morbihan) pour l'avant-dernière journée en Bretagne.