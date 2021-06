Championnat de Belgique d'athlétisme - Nafissatou Thiam: "Quelques douleurs certes, mais je ne suis pas du tout inquiète"

(Belga) Nafissatou Thiam nourrissait un sentiment partagé dimanche à l'issue de ses deux prestations aux championnats de Belgique d'athlétisme. Deuxième au concours de poids dont elle est sortie satisfaite derrière Elena Defrère (15m18) avec un meilleur lancer à 14m99, elle a terminé le concours de la hauteur, déçue, à la quatrième place après une modeste barre de 1m84. Le titre est revenu à Zita Goossens (1m90) .

"Je suis déçue de mon concours de hauteur", a expliqué la championne olympique de l'heptathlon. "J'étais certes plus relâchée dans les premiers essais, moins à la fin. Je parlerai d'un jour sans. Le concours de poids a été très bien, avec une belle progression." Thiam a souffert de plusieurs petites douleurs au niveau des tendons sans gravité ces derniers temps, notamment au genou gauche. "Je n'ai pas pu sauter en hauteur à cause de mon genou. Je suis donc déçue mais je ne vais pas en faire un drame. Je ne suis pas du tout inquiète, je n'ai pas de blessure, selon l'avis du médecin, simplement quelques douleurs qui doivent disparaître. Je sais que j'ai les jambes et il faut que j'arrive à mettre toutes les pièces ensemble. Je n'ai pas pu sauter avant la compétition, par simple prudence pour mon genou. Je n'ai pas eu mal à Bruxelles et c'est un bon point, mon genou ne m'a pas gênée. Je disputerai le 100 mètres haies mercredi au Meeting de Liège avant de me concentrer sur l'entraînement en vue des Jeux de Tokyo." (Belga)