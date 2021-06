Tour de France - La 2e étape et le maillot jaune pour Mathieu van der Poel

(Belga) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s'st emparé du maillot jaune après avoir remporté la 2e étape du Tour de France, disputée dimanche sur 183,5 km entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne.

Le Néerlandais a accéléré à quelque 700 m de l'arrivée et s'est imposé avec 6 secondes d'avance sur les Slovènes Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vainqueur du Tour 2020, et Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le Néerlandais Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) a pris la 4e place, tandis que le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) complète le top 5. Le champion du monde doit céder à van der Poel le maillot jaune qu'il avait pris samedi après sa victoire dans la 1e étape. Lundi, la 3e étape, prévue sur 182,9 km entre Lorient et Pontivy, devrait donner lieu au premier sprint massif du Tour 2021, qui se terminera le 18 juillet à Paris. (Belga)