Jérôme Guéry remporte le GP 5* de Knokke

(Belga) Avec son étalon Quel Homme de Hus avec lequel il va participer aux Jeux de Tokyo, Jérôme Guéry a remporté dimanche le Grand Prix 5 étoiles de Knokke. Il a été le seul des douze duos belges engagés à ne pas commettre de faute dans le premier parcours, et à se qualifier pour le barrage.

Dans celui-ci, seulement deux concurrents ont réalisé un parcours sans faute. En bouclant le parcours en 38.98 secondes, le Brabançon wallon s'est montré de loin la plus rapide puisqu'il a signé un chrono de plus 6 secondes inférieur à celui du Français Kevin Staut (Bulgarie d'Engandou) deuxième en 45.26 secondes. L'Autrichien Max Kühner, avec Elektric Blue P, et le Britannique Scott Brash, avec Hello Vincent,ont été plus rapides avec des temps respectifs de 37.87 secondes et 38.50 secondes, mais ils ont tous deux commis une erreur et ont dû se contenter des troisième et quatrième places. . (Belga)