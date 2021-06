Fanny Lecluyse bat son record national du 200 m brasse à Rome

(Belga) Fanny Lecluyse a amélioré son record de Belgique du 200 m brasse au meeting Settecolli dimanche à Rome. A l'occasion de sa rentrée au plus haut niveau après sa longue blessure au genou droit, elle a signé le chrono de 2:23.30 et abaissé de 46/100e sa marque (2:26.76) qui lui avait permis de se hisser en finales des Mondiaux de Gwangju le 25 juillet 2019 en Corée du Sud.

Elle était déjà en avance à mi-parcours quand elle a viré en 1:09.17 contre 1:09.59 en Corée du Sud et a réalsié une seconde moitié de course là encore plus rapide (1:14.13 contre 1:14.17 à Gwangju). La Courtraisienne du Royal Dauphins Mouscronnois, qui disputera cet été ses troisièmes Jeux Olympiques à Tokyo après Londres et Rio, a terminé 2e derrière l'Italienne Francesca Fangio (2:23.06). Lecluyse a signé à cette occasion le 9e chrono européen de l'année. (Belga)