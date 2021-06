Euro 2020 - Tomas Holes élu Homme du match Pays-Bas / République tchèque

(Belga) Auteur du premier but de la partie et à l'assist pour le but de Schick pour faire le 0-2, Tomas Holes a été élu Homme du match Pays-Bas/République tchèque par l'UEFA dimanche.

Le numéro 9 a mis à mal la défense néerlandaise avec une grande activité dans le jeu et surtout un impact indéniable offensivement. La République tchèque a créé la surprise en éliminant les Pays-bas en huitième de finale (0-2). Les Néerlandais étaient favoris après avoir réalisé un neuf sur neuf en phase de groupes. La République tchèque affrontera le Danemark en quart de finale à Bakou, en Azerbaïdjan, le samedi 3 juillet prochain (18h00). (Belga)