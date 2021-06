Euro 2020 - "L'expérience n'est pas suffisante" pour l'emporter, insiste Lloris

(Belga) Les Bleus peuvent "s'appuyer" sur leur vécu de champion du monde, mais "l'expérience n'est pas suffisante" pour gagner des matches, a prévu le capitaine Hugo Lloris dimanche, à la veille du 8e de finale contre la Suisse où il faudra fournir "beaucoup d'efforts et de sacrifices".

"On a tourné la page de la phase de groupe qui a demandé beaucoup d'efforts, on bascule maintenant sur une nouvelle compétition. Dans l'approche c'est complètement différent, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a aura une très belle équipe face à nous qui réalise de très bonnes choses ces dernières saisons. On sait que l'aspect mental rentre en jeu, ça sera surement la clé de la réussite, mais il faudra réaliser une performance de très haut niveau pour être présent au tour suivant", a analysé le portier de la France, Hugo Lloris. Le sélectionneur français Didier Deschamps est aussi revenu sur les blessés à la veille du duel face aux Suisses. "Lucas Digne, Marcus Thuram et Jules Kounde ne pourront pas jouer. Mais Lucas Hernandez pourrait jouer", a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse dimanche. Didier Deschamps n'a pas exclu de passer à trois défenseurs centraux pour défier la Suisse. "C'est une option, évidemment, qui peut être prise ou pas. Lucas (Hernandez) est capable de jouer en tant que latéral gauche dans un tel système. Il peut jouer dans l'axe aussi. Si on a à jouer dans ce système, il y a différents profils qui peuvent être utilisés." Le vainqueur du duel France-Suisse affrontera le vainqueur de la rencontre opposant la Croatie à l'Espagne. Les deux rencontres se jouent ce lundi. (Belga)