Euro 2020 - Le coach tchèque estime que le Danemark sera "beaucoup plus difficile" que les Pays-Bas

Jaroslav Silhavý, le sélectionneur de la République tchèque qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro aux dépens des Pays-Bas, estime que le prochain match contre le Danemark risque d'être "beaucoup plus difficile", car les Danois ont puisé une grande force mentale dans leurs difficultés du début de tournoi.

Il attribue la victoire contre les Pays-Bas (2-0) à "l'esprit" d'équipe, mais s'extasie particulièrement sur la performance de Tomas Holes, désigné "homme du match" par l'UEFA pour avoir marqué un but et délivré la passe sur le deuxième. "C'est un des matches les plus prestigieux et des meilleurs de ma carrière. On savait que les Néerlandais étaient les favoris, j'avais dit aux joueurs que nous avions besoin de jouer à notre meilleur niveau et nous l'avons fait. Nous avions besoin de jouer comme une équipe, mais aussi que chacun fasse une grande performance individuelle. Même à dix les Néerlandais étaient forts, mais nous ne leur avons pas laissé d'espaces pour jouer. Nous avons été récompensés pour cela, je dois féliciter mes gars", a ajouté le coach de la sélection tchèque. La suite du tournoi passera donc par le Danemark pour la République tchèque. "Nous étions les outsiders et nous sommes arrivés là. Je crois que si nous continuons à miser sur notre force collective, nous pouvons aller plus loin. Mais j'ai peur que ce soit beaucoup plus difficile contre le Danemark. Après leurs moments tragiques du premier match (l'arrêt cardiaque d'Eriksen, ndlr) ils ont réussi à remonter la pente et se sont mis à gagner. Je pense que ce sera un match très difficile mais nous avons le temps d'analyser leur jeu et nous allons nous battre pour franchir un tour de plus", a conclu Jaroslav Silhavý.