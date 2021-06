 Le respect entre géants: la superbe accolade entre Lukaku et Ronaldo (photos)

Romelu Lukaku n'a pas vécu la soirée la plus tranquille de sa carrière. Bousculé par Pepe, il a réussi quelques percées et a parfaitement savouré la qualification de Diables Rouges devenus plus cyniques qu'à leur habitude.

En face, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée compliquée, lui aussi. A la fin de la rencontre, les deux hommes, qui se croisent en Serie A, se sont donnés une franche accolade. Des petits échanges et au final, un respect éternel entre deux très grands joueurs. De belles images !