Quatre médailles belges à la Holland Beker d'aviron à Amsterdam

(Belga) La délégation belge est revenue avec 4 médailles de la "Holland Beker", une d'or et une autre de bronze en seniors et deux d'or en juniors, de la traditionnelle régate d'aviron, dimanche à Amsterdam. Astrid Van Roy et son homogue masculin Aaron Andries ont réussi à s'imposer chez les juniors en skiff, tandis que le deux de couple liégeois de Maxime André et Gaston Mercier a décroché l'or chez les seniors où Ruben Claeys a également obtenu le bronze.

Le Gantois Ruben Claeys, 2e de son éliminatoire et vainqueur de sa série de repêchage, ne s'est incliné en finale A que devant l'Italien Martino Goretti et le Néerlandais Amos Keijser. Représentants de la ligue francophone, Maxime André et Gaston Mercier n'ont pas eu d'adversaires à leur mesure tant en série qu'en finale A, où les deux Liégeois se sont imposés avec plus de 13 secondes d'avance. Même constat chez les juniors, où Van Roy n'a connu aucune difficulté pour s'imposer en skiff avec plus de 40 secondes d'avance sur deux Néerlandaises. Andries, 2e de sa demi-finale, a lui devancé d'un peu moins de 10 secondes son 1er adversaire en finale A. Samedi, les deux de couple féminin composé de la Bruxelloise Caitlin Govaert et de la Gantoise Mazarine Guilbert, avait pris la 5e place en finale A, derrière 3 équipages bataves et un autre allemand. (Belga)