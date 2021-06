Euro 2020 - Les chiffres de la victoire létale des Diables Rouges contre le Portugal

(Belga) Les chiffres de la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de l'Euro après sa victoire clinique contre le Portugal (1-0) dimanche soir sur la pelouse du stade La Cartuja de Séville :

1 : C'était la première rencontre dans une phase finale d'un grand tournoi entre Belges et Portugais. La Seleçao restait d'ailleurs sur cinq matches sans défaite et n'avait plus perdu contre les Diables Rouges depuis septembre 1989. 3 : La Belgique est le 3e pays qui parvient à s'imposer lors d'une rencontre de cet Euro 2020 avec un seul tir cadré. La France et la Finlande, respectivement contre l'Allemagne et le Danemark, avaient déjà signé pareille performance. À l'inverse, jamais le Portugal n'avait connu la défaite à l'Euro en tirant 24 fois au but. 4 : Comme le nombre de tournois consécutifs où la Belgique parvient à se hisser en quarts de finale. Elle a été battue à ce stade de la compétition au Mondial 2014, par l'Argentine, et à l'Euro 2016, par le pays de Galles, avant d'atteindre le dernier carré du Mondial 2018. 11,79 : En kilomètres, la distance parcourue par Thomas Meunier sur l'ensemble de la rencontre. Auteur d'un match abouti, le joueur du Borussia Dortmund est le joueur à avoir couvert le plus de terrain. 28 : Le nombre de coups francs directs tentés par Cristiano Ronaldo depuis l'Euro 2004. Le capitaine portugais n'en a converti aucun. 38 ans et 121 jours : Le défenseur central Pepe est devenu le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de l'Euro à débuter un match à élimination directe du tournoi continental. 56 : Le pourcentage de possession de balle, en faveur du Portugal. Dominatrice mais pas concrète, la Seleçao a aussi hérité de 3 corners, contre aucun pour les Belges. 96 : Le pourcentage de passes réussies par Axel Witsel durant la rencontre. Aucun autre joueur n'a fait mieux. 11.504 : Le nombre de spectateurs présents au stade La Cartuja qui affiche une capacité de 60.000 places. C'était le dernier rendez-vous dans l'enceinte sévillane, qui a remplacé au pied levé Bilbao. (Belga)