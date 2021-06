Mathieu Nayis, le coiffeur des Diables Rouges, réagit à la victoire contre le Portugal (vidéo)

Voici la réaction de Mathieu Nayis, le coiffeur des Diables Rouges, après la victoire contre le Portugal.

"Magnifique hein! On est très, très content", a confié Mathieu Nayis, le coiffeur des Diables Rouges, après la victoire des Diables Rouges contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l'Euro 2020 dimanche soir. "Je suis venu en famille et là, on est très heureux".

Surtout après un match plus que stressant. "C'était magnifique, incroyable. On était injouable. C'était pas possible pour le Portugal de nous battre aujourd'hui. Franchement, super. Thorgan (Hazard) a fait un match de malade, Vermaelen terrible, on est trop content, vraiment".

Et contre un Portugal, champion d'Europe en titre. "C'est incroyable ce qui se passe parce que le Portugal, c'est une très, très grosse équipe avec des joueurs comme Bruno Fernandes (Manchester United) ou Cristiano Ronaldo qu'on ne présente plus. Ils ont pas bougé, c'est le mot à dire. Vraiment super".