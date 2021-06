"Une Belgique craintive et nerveuse": la presse internationale pas impressionnée par les Diables Rouges

La presse étrangère, dans sa globalité, a jugé la victoire de la Belgique comme étriquée, soulignant le réalisme des Diables Rouges qui peuvent mieux faire.

"Lukaku, à nous deux": c'est la Une du quotidien italien La Gazzetta dello Sport ce lundi après la victoire de la Belgique contre le Portugal (1-0) dimanche soir. Le journal le plus lu d'Italie a notamment mis en avant Thorgan Hazard, auteur de l'unique but de la rencontre contre Cristiano Ronaldo et ses équipiers. "Thorgan a décidé du match avec un excellent tir de l'extérieur de la surface, tandis que son frère a également fait un très bon match. Eden a montré des éclairs de ses qualités illimitées, qu'on ne voyait plus beaucoup ces derniers temps. Pour être juste, un match nul après 90 minutes n'aurait pas été injuste. Le Portugal a globalement dominé en seconde période et a proposé plus de football. La Belgique a joué de manière inhabituellement défensive après la mi-temps".

Le prochain rendez-vous, c'est Belgique-Italie en quarts de finale vendredi à Munich. "Donc la Belgique contre l'Italie. La mauvaise nouvelle pour l'Italie est le retour d'Eden Hazard. Il reste à voir quel sera le verdict pour Kevin De Bruyne. Sans lui - et avec Mertens - la différence de qualité est immédiatement perceptible. Et puis il y a le trio défensif Alderweireld-Vertonghen-Vermaelen, quelque peu vieillissant".

"Sans briller, la Belgique fait tomber le Portugal, champion en titre", peut-on lire dans le quotidien français L'Équipe. "Les Diables Rouges ont joué de manière peu inspirée, mais ils ont su faire preuve de réalisme. Est-ce que la mauvaise pelouse a quelque chose à voir avec ça? En tout cas, les spectateurs n'ont pas eu l’occasion de voir beaucoup d'occasions. Thorgan Hazard a marqué l'un des meilleurs buts de cet Euro. En outre, les Diables Rouges ont été décevants mais ô combien efficaces. C'est exactement le contraire du Portugal. Ils ont eu des occasions, sans marquer".

Même son de cloche pour le journal portugais Record: "L'équipe de Fernando Santos a gaspillé beaucoup d'occasions, surtout après la mi-temps. La Belgique a bien commencé le match, avec plus de contrôle et de possession de balle, mais la première grosse occasion était pour le Portugal. Au moment où les Portugais ont vraiment pris le dessus, la Belgique a été clinique par l'intermédiaire de Thorgan Hazard. Après la pause, il y a eu beaucoup de moments dangereux. Mais le Portugal a été malchanceux et la Belgique avait un excellent gardien de but. Thibaut Courtois a fait quelques arrêts formidables".

A nouveau, le (pré)nom de Thorgan Hazard revient le plus souvent dans la presse. Le tabloïd britannique Daily Mail fait une sorte de mea culpa: "Il existe une idée fausse, principalement anglaise, selon laquelle Thorgan n'est guère plus que le petit frère d'Eden. En trois saisons à Chelsea, il n'y a pas joué un seul match. Nous pensions que Thorgan avait été recruté par Chelsea pour faire plaisir à Eden. Mais il s'est révélé lors de prêts: d'abord à Zulte-Waregem, puis au Borussia Mönchengladbach, qui fut si satisfait de lui qu'il l'acheta définitivement. Aujourd'hui, il joue pour Dortmund. Seulement en Angleterre, le talent de Thorgan est passé inaperçu. Cela pourrait changer après ce match. Dans ce match, le talent de Thorgan a fait la différence entre les deux équipes. Non seulement il a été le meilleur joueur de la Belgique au cours d'une première mi-temps pragmatique, mais il a également marqué l'unique but. Contre le cours du jeu, en tout cas. Il a donné du fil à retordre à son adversaire direct Dalot. Rui Patricio devait-il faire mieux sur sa frappe? Probablement. Mais cela n'enlève rien à la classe de son but. C'est particulièrement approprié que ce soit Eden qui l'ait félicité en premier. Et c'est ainsi que la Belgique a mis fin au rêve portugais avec une victoire âprement disputée. Méritée? Peut-être pas sur la base de ce match, mais certainement à plus long terme. C'était aussi tout sauf joli, mais c'est rarement le cas dans un tournoi continental. Surtout quand on a les objectifs de la Belgique. Il ne fait aucun doute que les Diables peuvent proposer un football vif, mais ce soir, face à une équipe dotée d'un tel potentiel offensif, il s'agissait surtout d'être solides et courageux. La Belgique a surtout eu du mal après la pause. Cela a coïncidé, sans surprise, avec la blessure de De Bruyne. Comme en finale de la Ligue des champions, dans un grand match. Après Rüdiger, maintenant c'est Palhinha. Les arbitres doivent mieux protéger les joueurs de ce calibre".

"Avec l'élimination du Portugal, c'est la fin prématurée du tournoi de Cristiano Ronaldo, 36 ans, qui a normalement joué son dernier Euro", note le quotidien néerlandais AD. "Rarement le Portugal n'a eu une équipe aussi talentueuse, mais elle n'a été que trop peu séduisante. Ronaldo est parti par la petite porte. Et s'il y a bien quelque chose qui ne lui convient pas, c'est de quitter la scène de façon anonyme. La Belgique reste en course pour son premier titre. Dimanche soir, une équipe sans fioritures a fait tomber le champion en titre, le Portugal. C'est principalement grâce à Hazard. Non, pas Eden, mais son petit frère Thorgan a récolté les louanges pour une fois".

"C'est devenu la soirée de 'l'autre Hazard'", avance également le journal espagnol AS. "Le Portugal n'a pas tout à fait mérité ce résultat, car c'est lui qui a le plus tenté. Renato Sanches a bien joué entre les lignes. Après la mi-temps, le Portugal a eu suffisamment d’occasions pour égaliser. Cela contre une Belgique craintive et nerveuse. Les Hazard, en particulier Thorgan, sont devenus les empereurs de Séville. Eden a également bien joué. Sa meilleure performance dans cet Euro. Il n'a pas marqué ni donné de passe décisive, mais il a été très actif et n'a pas ménagé ses efforts. Et De Bruyne? Nous devrons attendre et voir comment sa cheville se porte".