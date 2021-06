Jupiler Pro League - Charleroi attire le milieu offensif algérien Adem Zorgane

(Belga) Charleroi a confirmé un nouveau transfert avec l'arrivée du milieu offensif algérien Adem Zorgane, a communiqué le club carolo lundi.

Zorgane, 21 ans, arrive en provenance du club algérien de Paradou AC, dont il est un pur produit du centre de formation. Il a joué 89 rencontres pour son ancien club, compilant 9 buts et 5 assists. "Adem rejoindra le club après avoir accompli les démarches administratives d'obtention de son visa", ont écrit les Zèbres dans leur communiqué. "D'ores et déjà, le staff, la direction et l'ensemble de la famille zébrée souhaitent la bienvenue à Adem et la pleine réussite sous ses nouvelles couleurs." (Belga)