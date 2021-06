Diables Rouges: Cristiano Ronaldo félicite la Belgique (photo)

Au lendemain de l'élimination du Portugal en huitièmes de finale de l'Euro, battu par la Belgique (1-0), Cristiano Ronaldo a reconnu lundi sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'une sortie précoce mais il s'est dit "fier" du parcours des tenants du titre.

"Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu", a réagi le quintuple Ballon d'Or sur ses réseaux sociaux.

"Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais", a-t-il poursuivi.

"Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts", a conclu l'attaquant vedette de la Seleçao et de la Juventus Turin, qui a égalé à 36 ans le record de buts en sélection (109) de l'Iranien Ali Daei lors de cet Euro.