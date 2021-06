DIRECT EURO - Le quart de finale n'est pas menacé en Russie

Ce soir, ce sont les Français qui tenteront de rejoindre les quarts de finale. Ils affronteront la Suisse à 21h. Trois heures plus tôt, ce sont les Croates qui seront opposés à une Espagne enfin rassurante face à la Slovaquie.

16h04 - Réseaux sociaux | SHAQIRI SE CHAUFFE AVANT LA FRANCE

15h24 - Info | PAS DE DOUTES EN RUSSIE

Le quart de finale de l'Euro de foot prévu dans la ville russe de Saint-Pétersbourg aura bien lieu vendredi en dépit de la flambée record de l'épidémie de Covid-19, ont indiqué lundi les organisateurs à l'AFP.



"Le quart de finale aura lieu comme prévu", a indiqué à l'AFP le service de presse du Comité d'organisation de l'Euro à Saint-Pétersbourg. Un porte-parole de l'UEFA a lui déclaré à l'AFP que la situation sanitaire russe "ne change(ait) absolument rien pour les équipes", et qu'il n'était "pas prévu de changer le lieu du match" qui opposera le vainqueur de France-Suisse à celui de Croatie-Espagne.

Derrière Moscou, Saint-Pétersbourg est la ville de Russie la plus touchée par la nouvelle vague de l'épidémie causée par le variant Delta du coronavirus, d'abord identifié en Inde et jugé bien plus contagieux. L'ancienne cité impériale russe a ainsi enregistré 110 morts ces dernières 24 heures, selon les statistiques publiées lundi, dépassant le record de décès de la ville pour la deuxième fois en trois jours.

Les autorités affirment depuis le début de l'Euro que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des spectateurs et des équipes. Pourtant, les autorités finlandaises ont exprimé leur inquiétude jeudi dernier après la détection de près d'une centaine de cas chez des supporters de retour de Saint-Pétersbourg. Les mesures de distanciation et le port du masque sont très aléatoires dans la ville, et cela alors que la vaccination y patine depuis de longs mois.