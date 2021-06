Édito: j'ai failli mourir, mais je vous aime quand même

Belgique-Portugal. Une affiche qui me hantait depuis la fin de la phase de poules. Un stress permanent, qui s'est évacué au bout de 95 minutes infernales. Les Diables Rouges sont en quart de finale, moi je suis en sueur et prêt à rêver un peu plus fort encore.

C'était la soirée la plus difficile depuis que je sais ce qu'est un ballon de football. Hier, en arrivant au boulot, je savais que j'allais vivre le jour le plus long de ma jeune carrière. Un huitième de finale de grand tournoi, c'est toujours spécial. Mais quand c'est face au Portugal, une légende du football européen, avec en face de nos papys défensifs, des monstres comme Ronaldo, Bernardo Silva ou Renato Sanches, c'est un autre level.

Je suis arrivé en sueur et je suis reparti en sueur, je vais pas vous mentir. Non, vous n'avez pas manqué une alerte canicule. Simplement, ce match, je le sentais pas du tout. Les heures passent. J'essaye de rester concentré, mais impossible. Chaque info me faisait trembler. Chaque image me faisait paniquer. Si j'étais cardiaque, même mon pacemaker se serait arrêté. 19h35, les compositions tombent. Et là, d'un coup, je m'apaise. Comme si, en voyant les noms sur le papier, j'avais une révélation sur le fait que, quand même, c'est pas dégueulasse la Belgique.

Mais cela ne dure qu'une petite heure. 20h55, les hymnes résonnent. 21h, le coup d'envoi. Je ne suis plus responsable de ce qu'il va se passer. Je suis dans un monde parallèle, celui où on se se sent sur le terrain à allumer nos joueurs pour qu'ils gardent 100% de possession. On souffre, on a mal. Et puis Thorgan Hazard nous offre un peu d'air. Le casque que j'avais sur les oreilles m'aurait frapper s'il avait une conscience, mais il a volé sur le bureau. J'ai crié, un peu. Je me rassieds, je reprends mes esprits, mais dans mon cerveau, c'est un nouvel an à 23h59.

Puis De Bruyne est fauché. Je passe de l'excitation à l'angoisse aussi vite qu'une F1 à 100m d'un virage. Pas lui, pas maintenant. Les ralentis m'angoissent. Le carton jaune me dégoûte. J'ai envie de tout casser, mais si je fais ça, je perds mon boulot et je dois hypothéquer mon appart pour avoir une chance de rembourser ce que j'ai envie de détruire. Il se relève, c'est la pause. Je vais me chercher à boire pour éviter de mourir sur place.

Début de seconde période. De Bruyne demande le changement. Ma canette se tord toute seule, peut-être que j'y suis pour quelque chose, mais je suis dans le déni. Ma collègue, à côté, est aussi à deux doigts de tout balancer au sol. Il sort, bien salué par un Ronaldo d'une belle humanité. Et là c'est la panique. Un scénario à la Brésil 2018. Courtois nous sauve en détente d'une prise de volley comme s'il était dans une cour d'école. Moi, je suis le petit gros du groupe qui est en train de se liquéfier. Eden Hazard doit sortir. La goutte de trop, je crois que je perds d'un coup 25 kg. 90 minutes. Temps additionnel. Je ne parlerai pas du poteau, j'ai un black out volontaire. Comme quand t'as bu, sauf que là, c'est sur commande.

Le coup de sifflet final résonne. On est deux à la rédac, mais je vous promet, on nous entend jusqu'au fin fond d'Arlon. Alors que je n'y croyais pas, papy Vermaelen m'a humilié. Il m'a remis à ma petite place de journaliste, je retiens la leçon Thomas, pardonne moi. Eden Hazard m'a redonné envie de l'aimer et Thorgan Hazard m'a confirmé qu'il était bien plus que "le frère de l'autre".

Victoire de patrons. J'ai eu peur, j'avais envie de pleurer, de péter l'open space. Puis j'ai exulté. Merci les gars, pour tout ce que vous nous faites vivre. Si j'étais pas une chochotte angoissée, je me tatouerais vos noms sur la fesse droite. Si vous allez en finale, prévoyez une ambulance en alerte, personne n'est jamais trop prudent. C'était moche, c'était dur, c'était long. Mais la vache, que c'est bon ! Belgique-Japon, Belgique-Brésil, Belgique-Portugal. Trois matchs légendaires que je n'oublierai jamais.

Quoi qu'il se passe dans la suite du tournoi, une chose ne changera jamais: je vous aime les gars. Sah quel plaisir, comme disent les influenceurs. On refait ça vendredi. Je garantis pas de tenir, mais j'essayerai. Maintenant à vous de continuer à nous faire rêver. Merci les Diables !