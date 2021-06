(Belga) Le film de la 3e étape du Tour de France, qui a relié Lorient à Pontivy lundi sur 182,9 km:

Km0: 180 coureurs prennent à 13h22 le départ. Km1: Cinq coureurs, parmi lesquels le Belge Jelle Wallays (Cofidis), signent une première échappée. On y voit aussi le Néerlandais Ide Schelling (BORA Hansgrohe), porteur du maillot du meilleur grimpeur, les Français Cyril Barthe (B&B Hotels) et Maxime Chevalier (B&B Hotels) et le Suisse Michaël Schär (AG2R). Km11: Les hommes de tête comptent 3 bonnes minutes d'avance sur le peloton. Km39: Une chute implique quatre coureurs du peloton: les Britanniques de l'équipe Inéos Geraint Thomas et Luke Rowe et deux coureurs de l'équipe Team Jumbo-Visma, le Néerlandais Robert Gesink, qui abandonne, et l'Allemand Tony Martin. Thomas est touché à l'épaule mais remonte en selle et continue la course. Km80: L'avantage du groupe de tête s'est réduite à deux minutes. Km91: Schelling franchit en premier la Côte de Cadoudal (cat.4)...avant de décrocher volontairement du groupe de tête. Le peloton passe 2 minutes 29 secondes plus tard. Km 114: Barthe remporte le sprint intermédiaire de Pleugriffet et empoche 20 points. Suivent Chevalier (17 pts), Schär (15), Wallays (13) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) (11). Km 132: L'avance des quatre hommes de tête se réduit à une grosse minute. Km 148: Au sommet de la Côte de Pluméliau (cat.4), Wallays prend le point. Le peloton est à environ une minute trente. Km 173: Le Slovène Primoz Roglic, 4e du général, chute, alors que ça frotte de plus en plus dans le peloton à l'approche du final. Km 177: Le peloton revient sur les derniers échappés. Km 181: Chute d'Ewan et du Slovaque Peter Sagan (Bora hansgrohe) ARRIVEE: Le Belge Tim Merlier (Alpecin Fenix) remporte l'étape au sprint, devant son coéquipier Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). C'est une première victoire belge dans la Grande Boucle 2021. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) conserve le maillot jaune.