Euro 2020 - La Suisse pousse la France en prolongations

(Belga) La France et la Suisse doivent disputer les prolongations en huitième de finale de l'Euro de football, lundi, à Bucarest. Le score à la fin du temps règlementaire était de 3 buts.

Après l'ouverture du score d'Haris Seferovic (15e) et un penalty manqué de Ricardo Rodriguez (55e), les Bleus ont renversé la situation par Karim Benzema (57e et 59e) et Paul Pogba (75e). Mais Seferovic (81e) et Mario Gavranovic (90e) ont remis les deux équipes à égalité. (Belga)