Raphaël Varane, abattu, ne sait pas quoi dire après la défaite face à la Suisse

Raphaël Varane est le premier joueur français à s'être présenté devant les médias après la défaite française face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2020. Le défenseur français, abattu, n'a pas caché sa pensée. "C'est une énorme déception", a-t-il affirmé d'emblée. "Nous avons été à réaction, on a raté la première mi-temps. Il nous a manqué de tout, mais on a bien réagi. On a laissé trop d'espaces ensuite. A chaud, c'est difficile de tirer des conclusions. Je pense que la déception l'emporte. C'est difficile d'avoir la lucidité pour analyser".

Il confirme aussi que, dans le vestiaire, c'est un immense coup dur. "C'est difficile ce soir. C'est surtout de la déception. Nous avons un bon groupe, avec une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute. Ce sera très calme dans le vestiaire. Il faut se concentrer sur nos futurs objectifs. C'est un moment difficile".