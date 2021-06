"Ils tombent de haut", "Que leurs yeux pour pleurer": la presse française s'effondre après l'élimination des Bleus

L'équipe de France n'ira pas plus loin dans cet Euro 2020. Les Bleus viennent de sortir de leur tournoi après une désillusion complète et totale face à la Suisse, qui a réussi à gérer ses temps forts pour faire chuter la France aux tirs au but.

Dans les médias français, ce soir, c'est la désillusion complète. "Les champions du monde tombent de haut et quittent l'Euro", écrit Eurosport. "Fragiles en défense mais étincelants devant, les joueurs de Didier Deschamps ont craqué dans la séance fatidique sur la tentative de Kylian Mbappé, cinquième tireur, repoussée par Sommer". "Ce fut incroyable, majestueux, extraordinaire, désespérant, aussi, et au final, les Bleus et leurs supporters n'ont plus que leurs yeux pour pleurer", embraye de son côté L'Equipe.

Le journal rappelle que la France avait déjà connu pareille désillusion. "La France n'avait plus disputé de tirs au but depuis la finale de la Coupe du monde 2006, et elle s'était mal finie (1-1 a.p., 3-5 aux t.a.b.). Ce lundi soir, malheureusement, Mbappé a succédé à Trezeguet et l'histoire s'est répétée".

Chez So Foot, on pointe du doigt la mentalité de cette équipe. "Les attitudes ne trompent pas. Quand les Suisses font résonner un cri de guerre dans le stade de Bucarest avant de s’élancer dans une séance de tirs au but d’une vie, alors que les Français semblent éparpillés, ils savent qu’ils sont déjà en train «?d’écrire l’histoire?» , comme leur capitaine Xhaka les en avait exhortés. Pour les Bleus, l'aventure s'arrête, mais certainement pas les discussions". "La déception est immense", résume bien Le Point.

La Suisse affrontera l'Espagne en quart de finale.