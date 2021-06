"On a manqué de tout", regrette Raphaël Varane

(Belga) La France, championne du monde, a été éliminée aux tirs au but par la Suisse, lundi, en huitième de finale de l'Euro de football. "C'est évidemment une énorme déception", a réagi Raphaël Varane au micro de TF1.

"On a été à réaction ce soir, on a manqué notre première mi-temps ce soir. Il nous a manqué de tout", a analysé le défenseur français. "Et sur cette deuxième mi-temps, on réussit à réagir. Et ensuite, on a laissé trop d'espaces et donc ils sont revenus dans le match alors qu'on avait deux buts d'avance. On a mal géré les temps forts et les temps faibles." La France s'est compliquée la tâche en première période, conclue 0-1 pour les Suisses. "Oui, on en a parlé dans le vestiaire", a confié Varane. "Il y avait beaucoup de frustration par rapport à ce qu'on voulait faire et ce qu'on était en train de faire. Il y a eu du positif en deuxième mi-temps mais ça n'a pas suffi. Les tirs au but, c'est la loterie. On aurait même pu marquer en prolongation, on a eu les occasions. On a un bon groupe, il y a une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute. Il faut garder la tête à nos prochains objectifs. Malheureusement l'Euro s'arrête pour nous. A chaud, c'est compliqué, c'est un moment difficile." "C'est douloureux", a ajouté au micro de TF1 le gardien et capitaine Hugo Lloris. "Encore plus après une séance de tirs au but où ça devient de la loterie. Le regret qu'on peut avoir c'est qu'en menant 3-1, ces dernières années, on a été capable de fermer la boutique. Ce 3-2 a relancé les Suisses. Et ce but à la dernière minute du temps réglementaire nous fait très mal. Après à ce moment du match, tout est possible sur une demi-heure. On ne peut pas nous reprocher le manque de générosité parce qu'on est allé au bout du bout. En face il y avait du répondant, de l'adversité. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'à 3-1, on doit certainement mieux gérer le match." "On ne va pas chercher d'excuses quand on rentre sur le terrain, on y va avec le mental, le physique", a poursuivi Lloris interrogé sur le manque de fraicheur physique des Bleus. "On essaie de tout mettre en ?uvre pour réussir. On ne peut pas parler de match raté. Comme on est l'équipe de France, champions du monde en titre, se faire éliminer en huitièmes de finale, ce n'est pas bon comme résultat. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il faudra digérer cette déception. En deuxième mi-temps, on est revenus avec de très bonnes intentions, on a renversé le match. Ces deux buts dans le dernier quart d'heure nous font très mal. Même si malgré ça, en prolongation, on fait des bonnes choses et on a des situations. On est passés par tous les états. Ca fait partie du jeu, c'est le football. C'est pour ça qu'on l'aime. Quand ça ne se passe pas, ça fait mal." (Belga)