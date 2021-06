Le sélectionneur suisse jubile après avoir éliminé la France: "Pour des joueurs normaux, c'était impossible de revenir..."

Champions du monde au tapis! La France a pris la porte de l'Euro dès les huitièmes de finale, victime de la Suisse et d'une irrespirable séance de tirs au but (3-3, 5-4 t.a.b), chapitre final d'un scénario fou, lundi à Bucarest.

Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la Suisse, s'est exprimé après la qualification en conférence de presse.



"Une telle victoire nous fait avancer mentalement, et aussi pour la confiance en nous. A la fin, je ne pouvais plus parler, j'étais épuisé je n'avais plus de voix, mais l'équipe a très bien joué pendant 120 minutes avec cette volonté de tout donner pour l'équipe, de courir à 100%, quand on fait ça on peut maintenir notre style de jeu. L'important dans la dernière demi-heure était de garder le ballon, d'essayer d'envoyer des ballons vers l'avant, on avait plus d'énergie, peut-être un peu plus que la France même. Maintenant nous sommes contents et après, demain, il faut se reposer car il y a un autre match. Les deux buts sont arrivés trop vite après le penalty manqué, pour des joueurs normaux, c'est quasiment impossible de revenir, mais aujourd'hui on était une super équipe, chaque joueur a tout donné, le collectif a tout donné, et puis la foi est revenue, pour égaliser et avoir la force dans cette dernière demi-heure. On a atteint un nouveau niveau, maintenant je vais exiger de l'équipe de montrer chaque fois le même!"