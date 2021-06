"Besoin de Chiellini pour stopper Lukaku": la presse italienne lance le choc face à la Belgique

J-3 avant le choc Belgique-Italie et la presse transalpine est déjà focalisée sur un Diable qu'elle connaît parfaitement: Romelu Lukaku, la star de l'Inter Milan.

Pour les médias italiens, le match de vendredi en quarts de finale de l'Euro se résume actuellement à un duel face à "Big Rom".

L'ancien Anderlechtois est très respecté comme on peut encore le lire ces dernières heures. "Lukaku, à nous 2", a titré La Gazzetta dello Sport et TuttoSport, deux quotidiens sportifs.

Le quotidien turinois 'Tuttosport' a mis en avant un duel entre le défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini et Romelu Lukaku en Une de son journal.

La Gazzetta dello Sport, elle, le souligne: "On a besoin de Chiellini pour stopper Lukaku". L’expérimenté défenseur de la Juventus et capitaine de la Squadra s’est blessé lors du 2e match face à la Suisse dans cet Euro 2020. Depuis, il n'a plus joué, mais les Italiens pensent pouvoir le revoir face aux Diables.

"Lukaku est le n°9 le plus fort du monde. Avoir déjà joué face à lui peut être un avantage mais on l’a vu face au Portugal, il n’a pas peur d’affronter 3 défenseurs d’un coup. Le retour de Chiellini nous serait d’une grande aide, c’est certain", a déclaré le milieu de terrain Matteo Pessina. "Romelu Lukaku sera difficile à contenir et le retour du 'Chiello' ne peut qu’être bénéfique."