Tennis: l'Australie envoie Barty et Kyrgios aux Jeux de Tokyo

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty a confirmé mardi qu'elle participerait aux Jeux olympiques de Tokyo, à la tête d'une équipe olympique australienne riche de 11 joueuses et joueurs, dont Nick Kyrgios.

L'annonce de Barty, 25 ans, victorieuse à Roland Garros en 2019, survient le lendemain du forfait de Serena Williams qui s'ajoute à celui de Rafael Nadal pour le tournoi masculin. L'Australienne prévoit de jouer le simple et le double au Japon.

"Aller aux Jeux, c'est toujours un rêve quand on est plus jeune. J'ai hâte d'y être", a expliqué la championne australienne. Elle sera accompagnée à Tokyo par quatre joueuses, dont Samantha Stosur qui disputera, à 37 ans, ses 5e Jeux, et six joueurs.

Côté hommes, Alex de Minaur, 15e joueur mondial, vainqueur à Eastbourne la semaine dernière, sera la tête de liste, mais Kyrgios (60e) sera très attendu. Ils joueront tous les deux en simple et De Minaur participera aussi aux doubles. Ils n'ont jamais participé à des Jeux Olympiques.

Les autres sélectionnées sont Ajla Tomljanovic en simple dames, Storm Sanders qui jouera le double dames avec Barty et Ellen Perez, avec Stosur.

Deux autres joueurs, John Millman et James Duckworth, seront inscrits en simple messieurs, alors que Luke Saville jouera avec Millman en doubles, et John Peers avec De Minaur.

Les équipes de double mixte seront annoncées le 27 juillet.